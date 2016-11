Lassie Die Goldsucher

Zoé will den Tag zusammen mit Harvey in der Biberbucht verbringen. Sie sind jedoch nicht die Einzigen, die sich dort aufhalten. Auch eine Gruppe Goldsucher treibt dort sein Unwesen. Diesen scheint jedes Mittel recht zu sein, um an das wertvolle Edelmetall zu gelangen. Sogar Sprengstoff wird eingesetzt. Zoé und Harvey sind entsetzt. Ohne zu zögern stellen sie sich den Goldsuchern in den Weg, geraten dabei aber unversehens in ungeahnte Gefahr. Wieder einmal hängt alles von Lassies Geistesgegenwart ab!