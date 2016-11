Zweiohrküken Schwungvolle Fortsetzung von "Keinohrhasen"

Im Bild: Mit den Waffen einer Frau versucht Ludos Ex Marie (Edita Malovcic, unter dem Künstlernamen 'Madita' hat sich die Schauspielerin eine erfolgreiche Karriere als Sängerin aufgebaut), ihn zurückzuerobern



Til Schweiger und Nora Tschirner beeindrucken auch im Sequel mit lebensnahen Schlagabtäuschen und ihre Chemie wirkt absolut authentisch. Die Dreharbeiten fanden wie beim Vorgänger in Berlin statt. Das prächtige Loft, in dem Anna und Ludo logieren, wurde in einer Fabrikshalle im Gewerbegebiet an der Spree extra für den Film eingerichtet. Das Finale am Meer wurde im Slowinzischen Nationalpark an der polnischen Ostseeküste gedreht und wurde für die Crew wegen unsteter Wetterverhältnisse zur Zitterpartie.

NEUE PROJEKTE

Daneben arbeitete Schweiger an seinem Animationsfilm in 3D basierend auf dem Kinderbuch "Keinohrhase und Zweiohrküken", das er mit dem renommierten Kinderbuchillustrator Klaus Baumgart im Oktober 2009 auf den Markt gebracht hat. Der Film kam am 26. September 2013 in die Kinos. Zuletzt war Schweiger höchst erfolgreich mit der Generationen-Komödie "Honig im Kopf", in dem Töchterchen Emma (heute 14) die Enkelin von Dieter Hallervorden mimt, der als ehemaliger Tierarzt an Alzheimer erkrankt.