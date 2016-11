Die neue Eurovisionsshow mit Steven Gätjen

Drei Familien aus Österreich, Deutschland und der Schweiz treten gegeneinander an und spielen um 100.000,- Euro.

In Spielrunden zu Oberbegriffen wie "Liebe", "Spaß", "Chaos", "Abenteuer" oder "Herausforderung" ist körperliche und geistige Vielseitigkeit gefragt.

Singer-Songwriter Tim Bendzko unterstützt die drei Familien bei einem Spiel und stellt in der Sendung seinen aktuellen Hit vor.

Bereits im Vorfeld der Show werden Aufgaben gestellt, die gelöst werden müssen. Im Studio treten die Familien dann in sechs spannenden Spielrunden gegeneinander an und sammeln Punkte für das Finale, wobei auch die emotionale Wirkung der Kandidaten-Familien auf das Publikum im Studio eine Rolle spielt.

Co-Produktion ORF/ZDF/SRF