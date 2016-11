Glee Auf einem Ball vor unserer Zeit

Brittany bereitet den Abschlussball vor, trifft mit dem gewählten Motto für die Party allerdings nicht jedermanns Geschmack. Indes zeigt sich Rachel darüber erbost, dass Finn bei der Wahl der Ballkönigin Quinn unterstützen will. In ihrer Wut beschließt sie, die Veranstaltung zu boykottieren und einen Anti-Abschlussball zu veranstalten. Becky, Kurt, Blaine und Puck schließen sich Rachel an.