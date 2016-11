Baby Daddy Die Hochzeit

Riley hilft ihrer Freundin Katie bei den Vorbereitungen für ihre bevorstehende Hochzeit, doch alles läuft schief: Ungefragt nimmt Ben einen Kumpel mit zum Polterabend, der für seine geschmacklosen Streiche berühmt ist. Wegen Danny und Tucker geht vor der Feier versehentlich die Hochzeitstorte zu Bruch. Ben allerdings stellt alles in den Schatten, als er am Morgen der Hochzeit nach einer durchzechten Nacht neben der Braut aufwacht. Sehr zu Rileys Entsetzen will Katie die Hochzeit daraufhin abblasen.



