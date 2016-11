K 3 Schweinchen in der Luft

Die K3 Girls stimmen sich auf einen unvergesslichen Auftritt in Paris ein, als ein verhängnisvolles Missgeschick passiert. Unabsichtlich verschüttet der tollpatschige Erfinder John Peter seine ‚Schweinchen Hochgenuss'-Tinktur und legt damit das Flugzeug lahm, das die Mädchen in die Stadt der Liebe bringen soll. Führerlos kreist die Maschine am Himmel. Kylie, erprobt am Flugsimulator, ist die Einzige, der eine perfekte Notlandung zuzutrauen wäre. Doch sie wird von schrecklicher Flugangst geplagt!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)