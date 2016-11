Hawaii Five-0 Hinter der Wand

In der heutigen Folge treten gleich zwei glamouröse Hollywood-Beautys auf, die bereits in der Komödie "Two Much - Eine Blondine zuviel" (1995) gemeinsam vor der Kamera standen: Melanie Griffith in der Rolle von Dannys Mutter Clara Williams und Daryl Hannah als mordverdächtige Immobilienmaklerin Cherie Trenton...