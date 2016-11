Gemeinsam mit ihrer Schwester Danielle fliegt Annie in ihren ersten Urlaub seit langem. Es soll ein Besuch ihrer alten Heimat Schweden werden. Doch lange kann sich Annie nicht entspannen, Auggie bittet sie um einen Gefallen: Sie soll einem Kontaktmann einen Umschlag übergeben. Nur vor der Übergabe wird der Kontaktmann von einem Killer getötet und hält von nun an Danielle für dessen Kontaktperson. Annie versucht, ihre Schwester so rasch wie möglich in Sicherheit zu bringen, doch der Killer macht ihr Versteck ausfindig.

Hauptdarsteller Piper Perabo (Annie Walker)

Christopher Gorham (Auggie Anderson)

Peter Gallagher (Arthur Campbell)

Kari Matchett (Joan Campbell)

Anne Dudek (Danielle)

Regie Allan Kroeker