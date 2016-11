Covert Affairs Der Spion, der keiner war

Zu Annies Überraschung versucht der MI6-Agent Kenneth Martin sie anzuwerben. Dieser hält sie fälschlicherweise für eine Mitarbeiterin des 'Smithsonian' und will über sie an den dubiosen Restaurator Bichri herankommen. Auf Joans Wunsch hin spielt Annie das Spiel mit, um nähere Hintergründe zu erfahren. Allerdings gerät sie dabei in sehr große Gefahr.