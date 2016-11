Österreichischer Kabarettpreis 2016

Alljährlich verleiht eine Fachjury den "Österreichischen Kabarettpreis" an Künstler und Künstlerinnen aus dem breit definierten Bereich Kabarett und Satire. Die Preisverleihung findet in der Wiener Urania statt, wo in den vier Kategorien Laudatoren wie Gerhard Roth oder Guido Tartarotti die Preise an die Gewinner überreichen. Diese sind 2016: Thomas Maurer (Hauptpreis), Hosea Ratschiller & Radeschnig (Programmpreis), Lisa Eckhart (Förderpreis) und der Karikaturist Gerhard Haderer (Sonderpreis).