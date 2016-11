Ein großer Fan lädt die K3 Girls auf die Bahamas ein. Auf dessen Privatjacht sollen sie ein Konzert geben. Kaum dort angekommen, stellt sich allerdings heraus, dass es sich bei der Jacht um ein Geisterschiff handelt. Schlimmer noch: Durch eine Klausel im Vertrag, die Maxine übersehen hat, will der Kapitän des Schiffs die Mädchen für immer an sich binden. Mit allerlei Tricks versucht die Band rasch wieder von Bord zu kommen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)