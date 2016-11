Blindspot Nur 36 Stunden

Inhalt - 'Nur 36 Stunden', I/14

Das FBI-Team erhält einen anonymen Tipp: In 36 Stunden soll Ronnie Vargas per Giftspritze hingerichtet werden. Wellers Team geht dem Fall nach. Dafür muss Zapata undercover ermitteln. Dabei gerät sie in die Fänge eines gefährlichen Menschenschmugglerrings. Nun müssen sich ihre Kollegen beeilen, sie rechtzeitig zu befreien.



DARSTELLER

Jaimie Alexander (Jane Doe)

Sullivan Stapleton (Kurt Weller)

Rob Brown (Edgar Reade)

Audrey Esparza (Tasha Zapata)

Ashley Johnson (Patterson)

Ukweli Roach (Dr. Robert Borden)

REGIE

Kenneth Fink