In Plain Sight - In der Schusslinie Sp├Ąte Liebe

James wird zunächst Marshalls Zeugenschutzprogramm zugeteilt. James ist ein wichtiger Zeuge, der gegen einen Kinderschlepperring aus dem Osten aussagen soll. Doch er ist heimlich in seine beste Freundin verliebt, die allerdings mit dem Kopf der Verbrecherbande verheiratet ist. So dauert es nicht lange, bis James in Schwierigkeiten steckt. Obwohl Mary alles Romantische zuwider ist, steckt sie nun in einer Liebesgeschichte à la Hollywood.