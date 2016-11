Die Simpsons Auf der Jagd nach dem Juwel von Springfield

Ein Zufall will es, dass Maggie in einem Kloster festgehalten wird. Lisa schleust sich als Nonne in das Konvent ein, um ihre Schwester zu retten. Dort stößt sie auf Hinweise, die zu einem verborgenen Schatz in Springfield führen. Doch nicht nur Lisa ist den Diamanten auf der Spur.