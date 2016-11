Two and a Half Men Natürlich ist er tot (1)

Charlies Musikverleger meldet sich bei Alan mit guten Neuigkeiten: In den vergangenen Jahren haben sich bei seinem verstorbenen Bruder Tantiemen in Millionenhöhe angesammelt. Um nicht mit seiner Mutter und seiner Nichte teilen zu müssen, behauptet Alan, Charlies Alleinerbe zu sein. Als er das Geld mit Hilfe gefälschter Dokumente an sich bringen will, muss er jedoch feststellen, dass ihm offenbar schon jemand zuvorgekommen ist.