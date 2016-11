Scrubs - Med School Unser Spickzettel

Den Studenten steht eine schriftliche Prüfung bevor. Als Dr. Cox auf einer Toilette einen Schummelzettel entdeckt, jedoch keiner für die Mogelei verantwortlich sein will, verhängt er über die gesamte Gruppe eine Strafe: Alle angehenden Ärzte müssen solange im Hörsaal ausharren, bis sich der Schuldige zu seiner Missetat bekennt. Das erzwungene Zusammensein bringt daraufhin so manches Geheimnis ans Tageslicht. Währenddessen ist Denise dermaßen irritiert von Drews Liebesgeständnis, dass sie ernsthafte Konsequenzen in Betracht zieht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)