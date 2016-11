Kesha, ein großer Fan der K3, hat eine persönliche Begegnung mit den Mädchen gewonnen. Sie soll die drei Popsängerinnen durch den Tag begleiten. Das Treffen ist Kesha allerdings noch nicht genug. Sie will unbedingt zusammen mit den Mädchen auf der Bühne stehen. Erst sind Kylie, Kate und Kim entsetzt von Keshas Vorhaben. Als Kesha allerdings ihretwegen in die Hände von Gangstern gerät, wendet sich das Blatt. Gemeinsam rückt das Trio zu Keshas Befreiung aus!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)