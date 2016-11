Einmal ist keinmal ("One for the Money") Romantischer Actionspaß

Die arbeitslose und frisch geschiedene Stephanie Plum (Katherine Heigl) stürzt sich voller Elan in ihren neuen Job als Kopfgeldjägerin und wird dabei ausgerechnet auf ihre Jugendliebe Joe Morelli angesetzt. Kann sie kühlen Kopf bewahren und ihren immer noch verdammt attraktiven Ex hinter Gitter bringen?

Basierend auf dem Erfolgsroman "Einmal ist keinmal" aus der Bestseller-Reihe von Janet Evanovich inszenierte Regisseurin Julie Anne Robinson eine schwungvolle Krimikomödie, in der sie Comedy-Beauty Katherine Heigl ("Beim ersten Mal", "27 Dresses") als etwas naive, aber ebenso hartnäckig wie charmante Kopfgeldjägerin auf Verbrecherjagd schickt. Kräftige Unterstützung erhält die ehemalige "Grey's Anatomy"-Ärztin (die den Film mitproduzierte) vom irischen Raubein Jason O’Mara ("Men in Trees", "Grey’s Anatomy"), Latino-Star John Leguizamo ("Moulin Rouge"), Daniel Sunjata ("Der Teufel trägt Prada", "Grey’s Anatomy") sowie von Hollywood-Legende Debbie Reynolds ("Singin' in the Rain").

Neue Serie mit Katherine Heigl auf ORFeins! Ex- "Grey's Anatomy"-Ärztin Katherine Heigl hat sich nach "27 Dresses" mit weiteren Comedy-Hits wie "Die nackte Wahrheit" (mit Gerard Butler) und "Kiss & Kill" (mit Ashton Kutcher) von ihrer TV-Serien-Figur Dr. Izzie Stevens emanzipiert. 2013 war sie an der Seite von Robert de Niro in der Familienkomödie "The Big Wedding" in unseren Kinos zu sehen. Ab 28.11. ist Katherine Heigl als Beraterin der US-Präsidentin in der neuen Serie "State of Affairs" jeden Montag auf ORFeins im Einsatz!

Inhalt Stephanie Plum hat ihren Job als Unterwäscheverkäuferin verloren und ist wieder mal auf Arbeitssuche. Cousin Vinnie, der eine Kautionsagentur leitet, gibt ihr eine Chance als Kopfgeldjägerin. Sie soll den unter Mordverdacht stehenden Cop Joe Morelli dingfest machen. Dass es sich bei ihm ausgerechnet um ihre erste große, aber schwer enttäuschte Liebe handelt, kommt Stephanie gerade recht. Nach einem Crash-Kurs durch den äußerst attraktiven Ranger eröffnet sie die Jagd. Als sich herausstellt, dass Joe schuldlos sein könnte, und Stephanie immer noch in ihn verknallt ist, wird die Sache kompliziert.

DARSTELLER Katherine Heigl (Stephanie Plum)

Jason O'Mara (Joe Morelli)

Daniel Sunjata (Ranger)

John Leguizamo (Jimmy Alpha)

Sherri Shepherd (Lula)

Debbie Reynolds (Grandma Mazur)

Debra Monk (Mrs. Plum)

Louis Mustillo (Mr. Plum)

Nate Mooney (Eddie Gazarra)

Adam Paul (Bernie Kuntz)

Fisher Stevens (Morty Beyers)

Ana Reeder (Connie)

REGIE Julie Anne Robinson