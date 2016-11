The Big Bang Theory Der Mann, der seine Omi liebte

Raj versucht Sheldon zu überreden, gemeinsam mit ihm an einem Karten-Turnier teilzunehmen. Dieser zeigt sich anfangs wenig begeistert von der Idee, zumal das Spiel für ihn keinerlei Herausforderung darstellt. Als Sheldon jedoch erfährt, dass sein Erzfeind aus Kindertagen, 'Star Trek'-Darsteller Wil Wheaton, ebenfalls an dem Turnier teilnimmt, sagt er zu - in der Hoffnung, endlich Rache nehmen zu können.