Franklin & Bash Hausarrest

Franklin und Bash kämpfen mit Schwertern im Gericht und werden vom Richter zu Hausarrest verurteilt. In der Zwischenzeit wird Infelds Nichte verhaftet. Sie wurde mit einer beträchtliche Menge an Gras in ihrer Tasche erwischt. Die zwei Anwälte versuchen ihr zu helfen, ohne dass ihr Onkel Wind von der Sache bekommen soll.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)