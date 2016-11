Die Simpsons Beim Testen nichts Neues

Marge beauftragt Homer, einen Brief mit der Prämienzahlung an die Versicherung aufzugeben. Da Homer diesen natürlich vergisst, sind seine Familie und alle Personen auf seinem Grundstück vorübergehend ohne Versicherungsschutz. Unterdessen wird in Springfield ein Schultest der Regierung durchgeführt. Skinner und Chalmers scheuen vor keinem Mittel zurück, um gute Ergebnisse zu erzielen.