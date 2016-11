Mistresses Du hast die Wahl

Die Freundinnen habe ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für Savi - eine Reise nach Palm Springs in ein Wellness-Luxushotel. Joss und Savi machen sich schon einen Tag früher auf den Weg. Doch dann hat Savi einen schweren Autounfall. Inzwischen erfährt Karen, dass Elizabeth schwere psychische Probleme hat und schon einmal in eine Anstalt eingewiesen war. Und April muss die schwere Entscheidung treffen, mit welchem Mann sie in Zukunft leben will.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)