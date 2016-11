TV-Studio vs. Jugendzimmer. Fernsehkamera vs. Webcam. 50-Jährige vs. 15-Jährige. In Willkommen Österreich treffen zwei Welten des audiovisuellen Entertainments aufeinander. Die YouTuberin Bianca Heinicke alias Bibi und der promovierte Jurist und Fernsehjournalist Peter Resetarits setzen sich zu Stermann und Grissemann an den Schreibtisch.

"Peter Resetarits gibt jenen Menschen eine Stimme, die im Alltag nicht in diesem Maße gehört werden." So begründete die Jury des renommierten Journalisten Preis "Concordia" 2010 die Auszeichnung von Peter Resetarits. Der ORF-Journalist und promovierte Jurist greift in den TV-Formaten "Am Schauplatz Gericht" und "Bürgeranwalt" juristische Fälle auf und stellt sie einer breiten Öffentlichkeit vor. 1994 entwickelte Peter Resetarits gemeinsam mit Christian Schüller die Reportageleiste "Am Schauplatz". Dieses Format hat sich als eine der erfolgreichsten Informationssendungen des ORF etabliert.

Nachdem Stermann und Grissemann in ihrer Sendung bereits mit Kabarettist Lukas und auch Musiker Willi Resetarits geplaudert haben, kommt mit Peter Resetarits der dritte der Resetarits-Brüder ins Willkommen-Österreich-Studio.



Von der Hysterie ihrer Fans war Bianca Heinicke bei ihrem letzten Österreich-Besuch kaum überrascht, anders als der Veranstalter der Autogrammstunde. 4.000 kreischende Jugendliche konnten auch von der Polizei nicht in Schach gehalten werden. Die Veranstaltung musste abgebrochen werden. Die berühmteste YouTuberin Österreichs und Deutschlands kennt diese Szenen inzwischen. Seit vier Jahren lässt sich die 23-Jährige über ihre Internetplattform "BibisBeautyPalace" beim Schminken und Aufstylen zuschauen. 3.800.000 AbonnentInnen verpassen keines ihrer Videos. Insgesamt werden die Clips der Kölnerin über eine Milliarde Mal angeklickt. In Willkommen Österreich bekommen es zwei alte Hasen des Entertainments mit dem jungen Internet-Phänomen Bibi zu tun.