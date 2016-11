Shameless Alles ganz normal

Monica will anscheinend wieder Verantwortung in der Familie übernehmen. So hofft Fiona, endlich wieder etwas für ihre eigene Zukunft tun zu können und bewirbt sich im Club um einen Managementposten. Inzwischen soll Steve Estefanias Freund Marco, der sich per Container ins Land schmuggeln will, aus dessen Versteck befreien. Doch irgendwie scheint der Container unauffindbar.