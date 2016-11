The Big Bang Theory Die Grillenwette

Endlich landen Penny und Leonard zusammen in der Kiste. Doch es herrscht gedämpfte Stimmung: Irgendwie will es nicht so recht klappen - und keiner von beiden kann sich erklären, woran es eigentlich liegen mag. Indes schließen Howard und Sheldon eine Wette über eine Grille ab. Sheldon gibt vor, anhand der Anzahl der Zirplaute die Art der Grille erkennen zu können. Auch Howard glaubt zu wissen, um welche Gattung es sich handelt. Für die beiden steht jedenfalls viel auf dem Spiel: Der Gewinner der Wette darf sich über ein wertvolles Comicbuch freuen.