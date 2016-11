Malcolm mittendrin Der Meisterkoch

Reese ist kaum mehr im Zaum zu halten. Da Hal und Lois keine weiteren Strafen einfallen, probieren sie es mit positiver Motivation. So landet Reese in einem Kochkurs und erweist sich als wahrlich talentiert. Doch auch hier schlägt der Gauner in ihm durch: Bei einem Kochwettbewerb versalzt er seinem Konkurrenten das Essen.