Malcolm mittendrin Das Familien-Duell

Bei Malcolm wird eine Blinddarmentzündung diagnostiziert. Man behält ihn gleich im Krankenhaus. Zu Hause macht sich der Rest der Familie über ein Brettspiel her. In Malcolms Abwesenheit haben auch sie einmal die Chance zu gewinnen. Eltern wie Kinder kämpfen verbissen um den Sieg. Francis und den anderen Kadetten wird der Fernsehapparat weggenommen. Empört treten sie in den Hungerstreik.