Bezaubernde Jeannie Das Training für den Mondflug

Tony und Roger sollen eine Woche lang ein entbehrungsreiches Überlebenstraining in der Wüste absolvieren. Jeannie will unbedingt mitkommen und versteckt sich in Tonys Feldflasche. Während Roger die Strapazen bald anzusehen sind, wird Tony von seinem Flaschengeist mit einer frischen Quelle und anderen Annehmlichkeiten verwöhnt.