In einer aufwendigen Operation sollen am Seattle Grace Hospital siamesische Zwillingen getrennt werden. Die Ärzte werden in Teams aufgeteilt. Zunächst läuft alles gut, doch dann versagen bei Brandy die Nieren. Teddy verlangt von Cristina, ihr alle Details von Henrys Operation zu erzählen, doch es ist zuviel für sie, Teddy bricht zusammen. Ben möchte gerne mit Bailey zusammenziehen. Bailey ist jedoch von dem Vorschlag gar nicht so angetan.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Hauptdarsteller Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey)

Sandra Oh (Dr. Cristina Yang)

Justin Chambers (Dr. Alex Karev)

Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd)

Kim Raver (Dr. Teddy Altman)

Eric Dane (Dr. Mark Sloan)

Regie Steve Robin