Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Spiegelbilder

Die Mutter von Orson Brinks bittet Dani um Hilfe für ihren Sohn. Orson ist der beste Profi-Computer-Spieler des Landes. Doch bei seinem letzten Turnier hat er verloren. Seitdem sitzt er Tag und Nacht vor dem Computer und trainiert. T.K. verhält sich in letzter Zeit seltsam. Dani vermutet, dass T.K. von den Medikamenten abhängig geworden ist. Matt ordnet daraufhin einen Drogentest für das ganze Team an. Und Razor muss sich seiner Vergangenheit stellen.

