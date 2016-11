Detective Laura Diamond Laura und der Serienmörder

Der Mord an einen Mann, der in seiner Wohnung erstochen aufgefunden wurde, erinnert Debra an die Handschrift des Valentinstags-Serienmörders, der es vor über 20 Jahren auf Liebespaare abgesehen hatte...

Inhalt - 'Laura und der Serienmörder', II/13 Am Tag vor dem Valentinstag wird Paul Henshaw erstochen in seinem Loft aufgefunden. Die Spuren am Tatort lassen darauf schließen, dass Paul weiblichen Besuch hatte. Gleichzeitig erinnert der Tatort Laura an den Serienmörder Glen Baker. Der Valentinstags-Mörder war vor 22 Jahren aktiv und hatte es auf Pärchen abgesehen. Die Männer wurden sofort getötet, während er die Frauen 24 Stunden später ermordete. Den Ermittlern bleibt also nur wenig Zeit.



DARSTELLER

Debra Messing (Laura Diamond)

Josh Lucas (Jake Broderick)

Laz Alonso (Billy Soto)

Janina Gavankar (Meredith Bose)

Max Jenkins (Max Carnegie)

REGIE

David Warren