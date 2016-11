Fargo Ein Fuchs, ein Kaninchen und ein Kohlkopf

Lester stellt Malvo in einem Lift in Las Vegas zur Rede - als Antwort befördert der Killer seine Begleiter ins Jenseits. Daraufhin will Lester mit seiner Frau so schnell wie möglich die Stadt verlassen, doch das erweist sich als kniffliger als gedacht...

Inhalt - 'Ein Fuchs, ein Kaninchen und ein Kohlkopf', I/9 Alles könnte so schön sein: Lester hat zum zweiten Mal geheiratet und wurde gerade zum Kaufmann des Jahres gewählt. Doch dann stößt er in Las Vegas zufällig auf Malvo. Lester lässt nicht locker und so muss Malvo seine Tarnung aufgeben. Und Molly ist inzwischen glücklich mit Gus verheiratet und erwartet ihr erstes Kind. Doch dann bekommt sie einen Anruf aus Las Vegas.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Billy Bob Thornton (Lorne Malvo)

Martin Freeman (Lester Nygaard)

Allison Tolman (Molly Solverson)

Colin Hanks (Gus Grimly)

Bob Odenkirk (Bill Oswalt)

Oliver Platt (Stavros Milos)

Keith Carradine (Lou Solverson)

REGIE

Matt Shakman