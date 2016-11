House of Cards Die Sünden des Vaters

In dieser von Robin Wright inszenierten Folge bringt ein kompromittierendes Bild, das seinen Vater mit einem Mitglied des Ku-Klux-Klans zeigt, Francis in seinem Heimatstaat South Carolina in arge Bedrängnis...

Inhalt - 'Die Sünden des Vater', IV/3

Frank muss unbedingt die Vorwahlen in South Carolina gewinnen. Er braucht dringend einen Sieg, da er in den Meinungsumfragen immer mehr verliert. Durch den steigenden Ölpreis richtet sich die Stimmung des Volkes immer mehr gegen ihn. Inzwischen ist Claire wieder an seiner Seite, doch er misstraut ihr zutiefst. Da taucht plötzlich ein Plakat auf, das Franks Vater gemeinsam mit einem maskierten Ku-Klux-Klan-Mitglied zeigt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)



DARSTELLER

Kevin Spacey (Francis Underwood)

Robin Wright (Claire Underwood)

Michael Kelly (Doug Stamper)

Neve Campbell (LeAnn Harvey)

Ali Mahershala (Remy Danton)

Derek Cecil (Seth Grayson)

REGIE

Robin Wright