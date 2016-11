Biene Maja Der doppelte Flip

Flips Zwillingsbruder taucht auf. Jetzt ist es mit der Ruhe endgültig vorbei. Gleich zur Begrüßung stiehlt der Taugenichts seinem Bruder Flip den Hut. Und wenn Flip etwas wütend macht, dann die Tatsache, dass jemand seinem geliebten Hut zu nahe kommt. Aber Maja ergeht es auch nicht gerade besser. Sie bringt den kostbaren Silberfaden einer Seidenraupe durcheinander und ihrer Freundin, der Fliege, fehlt die Brille, die sie so nötig braucht. Willi ist in einer Blume eingeschlossen und der Zitronenfalter bricht in Tränen aus, weil er eines Morgens plötzlich fetstellt, dass seine Flügel durch dicke schmutzige Tatzen verunstaltet sind. Die Schuld an all dem wird Flip gegeben.