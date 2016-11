Detective Laura Diamond Heute mit Doppelfolge!

Als der Sportmediziner Aidan Silverman mitten im New Yorker Stoßverkehr vor einen Bus gestoßen wird, nimmt Laura zunächst den überehrgeizigen Vater eines Patienten ins Visier....

Der bekannte Sportmediziner Aidan Silverman wird vor einen fahrenden Bus gestoßen und stirbt. Laura verdächtigt Kurt Baronson, den Ex-Mann von Silvermans Ehefrau. Doch dieser hat ein wasserdichtes Alibi. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord, und Laura fühlt sich an den Hitchcock-Klassiker 'Der Fremde im Zug' erinnert.

Neue Folgen von Staffel II jeden Montag auf OPRFeins

Emmy-Gewinnerin Debra Messing ("Will & Grace") brilliert als taffe Polizistin Laura Diamond, die für ihre unorthodoxen Ermittlungsmethoden beim New Yorker Police Department bekannt ist. Neben ihrer Polizeikarriere muss sie sich um ihre Zwillinge kümmern. Mit ihrem verantwortungslosen, aber charmanten Nochehemann Jake (Josh Lucas - "Sweet Home Alabama") hat sie ihre liebe Not - zumal er zu ihrem Chef aufsteigt. Die zweite und letzte Staffel der Serie war bis 2. März 2016 auf dem Sender NBC zu sehen.

