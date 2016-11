Big Mamas Haus 2 ("Big Momma's House 2") Sequel des Comedy-Hits mit Martin Lawrence

Martin Lawrence

Martin Lawrence wurde 1965 als zweitjüngstes von sechs Kindern in Frankfurt am Main geboren. Als er sechs Jahre alt war, zog seine Familie nach New York. Schon früh begann er eine Karriere als Stand-up Komiker und wurde mit Auftritten im legendären 'Improv' in Hollywood bekannt. Nach kleineren Fernsehrollen moderierte Lawrence zwei Jahre lang die Talente-Show 'Def Comedy Jam' auf HBO. Dabei verhalf er einer neuen Generation von Komikern wie Chris Tucker und Damon Wayans zu ersten Auftritten vor einem größeren Publikum. Ab 1992 bekam Lawrence seine eigene TV-Show 'Martin', die erfolgreich bis zum Jahre 1997 auf dem Sender Fox ausgestrahlt wurde. Seine Filmkarriere kam nach seinem Debüt in Spike Lees "Do the right thing" (1989) richtig ins Rollen. Mit Action-Komödien wie "Bad Boys – Harte Jungs" an der Seite von Will Smith, "Nix zu verlieren" und vor allem "Big Mamas Haus" im Jahre 2000 katapuliterte sich Lawrence in die Oberliga Hollywoods. Nach der Komödie "Death at a Funeral" mit Luke Wilson und Chris Rock kam im Februar 2011 der dritte Mommas-Teil in die Kinos mit "Big Mama's Haus: Die doppelte Portion"