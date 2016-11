Der kleine Drache Kokosnuss Balduin lässt bitten

Das liebenswerte Höhlenmonster Balduin würde gern Freunde unter den Drachen finden. Doch weil er so schrecklich stinkt und nicht weiß, wie man sich in der feinen Gesellschaft benimmt, will keiner viel mit ihm zu tun haben. Schließlich können Matilda, Oskar und Kokosnuss das Trauerspiel nicht länger mitansehen. Kurzerhand beschließen sie, Balduin endlich salonfähig zu machen - mit ungeahnten Folgen!