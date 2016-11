Rookie Blue W├Âlfe im Schafspelz

Kurz vor Dienstschluss stößt die Einheit vom 15. Revier auf eine illegale Hanfplantage. Als dort ein Mann tot aufgefunden wird, sind Andy, Nick und Gail gezwungen, Überstunden zu schieben und Traci hat ihren ersten Mordfall zu lösen. Ein junger Mann wird am Tatort festgenommen, der behauptet, ein Kunde des Dealers zu sein, dem das Anwesen gehört. Der frisch getrennte Oliver lädt derweil Sam, Chris und Dov auf ein komfortables Männerwochenende in seine neu erworbene Blockhütte ein.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)