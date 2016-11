Lone Ranger ("The Lone Ranger")

JOHNNY DEPP

Der auf schräge Rollen spezialisierte und erfolgsverwöhnte Star (53) tat sich 2013 mit seinem "Fluch der Karibik"-Gefährten Gore Verbinski zusammen, um in dessen Neo-Western "The Lone Ranger" als Komantsche Toto eine weitere skurrile Rolle seinem Repertoire hinzuzufügen. Nach der leichtfüßigen Gaunerkomödie "Mortdecai" meldete sich Johnny Depp im Jahr 2015 in der wahren Geschichte rund um den Kriminellen James Bulger in "Black Mass" mit einer der stärksten Darstellungen seiner Karriere zurück. Zuletzt war er in unseren Kinos als verrückter Hutmacher in der Fortsetzung "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" in unseren Kinos.



Schlammschlacht mit Amber Heard

Privat läuft es derzeit nicht so rund für den Superstar: Kurzzeit-Ehefrau Amber Head hat sich unter schweren Vorwürfen häuslicher Gewalt von ihm getrennt und die Scheidung eingereicht. Das Verfahren läuft, zuletzt warf Heard ihrem Ex vor, sich nicht an die Finanzierungsvereinbarung gehalten zu haben.

