Navy CIS: L.A. Die Akte Sabatino

In einer Seitenstraße werden unter Müllsäcken zwei Leichen gefunden. Wie sich herausstellt, haben die Männer für die private Sicherheitsfirma D-7 gearbeitet, die im Auftrag der Regierung in Afghanistan tätig war. Dank eines Hinweises aus dem Rotlichtmilieu stoßen die Ermittler auf den Verdächtigen Robert Brown, der ebenfalls für D-7 tätig war. In der Zwischenzeit bittet Kensi ihre Kollegen, Santano näher unter die Lupe zu nehmen.