Der packende Drei-Länder-Wettkampf geht in die nächste Runde. Für Österreich gehen diesmal Fernsehköchin Sarah Wiener, Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky und Schauspielerin Kristina Sprenger an den Start. Für Deutschland kämpfen die Moderatorinnen Andrea Kiewel und Ruth Moschner sowie Comedian Paul Panzer und für die Schweiz treten Schauspieler Marco Rima, Kochweltmeister Ivo Adam und die Schauspielerin Regula Grauwiller an.

Als Gastgeber und Spielleiter fungiert Jörg Pilawa.