New Girl Sergeant Tess Dorado

Bevor Winston in den Polizeidienst aufgenommen werden kann, muss er beweisen, dass er eine weiße Weste hat. Auch die persönlichen Wohnverhältnisse stehen bei diesem Background-Check auf dem Prüfstand. Die zuständige Behörde ist angewiesen, selbst bei dem geringsten Verdacht die gesamte WG auf den Kopf zu stellen. An sich kein Problem, wenn Jess nicht vor kurzem in einem gebraucht gekauften Schemel auf einen großen Vorrat an Meth gestolpert wäre. Die Drogen lagern seither in ihrem Schrank.