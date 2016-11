Faster ("Faster")

Rasant mitreißender, technisch ausgefeilter Actionfilm. Dwayne 'The Rock' Johnson ('Hercules') kennt bei den Mördern seines Bruders kein Pardon. Schnelle Schnitte und temporeicher Soundtrack machen dem Titel alle Ehre.



Driver, der ehemalige Fahrer einer Gangsterbande, kommt nach zehnjähriger Haft aus dem Gefängnis. Damals musste er mitansehen, wie sein Bruder von skrupellosen Killern ermordet worden ist. Jetzt will er nichts als Rache. Keine 24 Stunden in Freiheit, hat Driver schon den ersten Namen auf seiner Liste abgehakt. Der Mord bleibt aber nicht unentdeckt. Ein kurz vor der Pensionierung stehender Cop und ein Auftragskiller heften sich an seine Fersen.