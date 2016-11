Der blutige Pfad Gottes 2 ("Boondock Saints II: All Saints Day")

Effektvoller Gangsterthriller und packendes Sequel von Troy Duffys fulminantem Kino-Debüt. Zwei irische Brüder kehren nach Boston zurück, wo sie vor Jahren eine Russen-Gang in die Schranken gewiesen haben. Diesmal kämpfen sie gegen die Schergen eines Mafia-Paten, der besonderes Interesse an den MacManus-Brüdern zeigt.



In Boston ist ein Priester ermordet worden. Alles deutet daraufhin, dass 'The Saints', die 'Heiligen', nach acht Jahren wieder zugeschlagen haben. Die MacManus-Brüder, Conner und Murphy, haben sich mit ihrem Vater jedoch in die hintersten Täler Irlands zurückgezogen. Einen Mord wollen sie sich aber nicht in die Schuhe schieben lassen. Wild entschlossen begibt sich das Duo nach Boston, um wieder für Ordnung zu sorgen. Mit gezückten Pistolen machen sie sich auf die Jagd nach den wahren Mördern.

(In Stereo Surround-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)