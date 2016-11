Der Appartement-Schreck ("The Duplex") Pechschwarze Großstadt-Komödie

Das frischverheiratete Paar Alex (Ben Stiller) und Nancy (Drew Barrymore) ist außer sich vor Freude, als es in sein neues Duplex-Appartement in Brooklyn zieht. Doch die rüstige Rentnerin in der Wohnung darüber macht ihnen das Leben mit ihren Biestigkeiten zur Hölle....

Nach erfolgreichen Vorstößen ins Regiefach mit Filmen wie der Billy-Crystal-Komödie "Schmeiß die Mama aus dem Zug", die Scheidungs-Dramödie "Der Rosen-Krieg" und der Gewerkschafter-Bio "Hoffa" inszenierte Top-Comedian Danny DeVito eine pechschwarze Komödie über ein junges New Yorker Paar, deren anfängliche Freude über ein neues Duplex-Appartement bald in einen zerstörerischen Kleinkrieg mit der hochbetagten Nachbarin im obersten Stock umschlägt.



Ben Stiller und Drew Barrymore geben das erfolgreiche Paar Alex und Nancy, das endlich seine Traumwohnung gefunden hat - ein schnuckeliges Brownstone in Brooklyn samt heimeligen Kaminecken. Doch der Traum hat einen Haken: im Stock darüber lebt die unkündbare Mrs. Connelly (genial verkörpert von der heute 92-jährigen englischen Theaterveteranin Eileen Essel), eine alte, kränkliche Dame, die lautstark den Fernseher aufdreht und Alex und Nancy mit immer bösartigeren Kleinigkeiten nervt. Reagieren die Jungvermählten anfangs noch liebenswürdig und tolerant, eskaliert die Situation derart, dass Alex und Nancy dem Ableben der unliebsamen Rentnerin bald etwas nachhelfen wollen...

Ihre Aufwartung in Nebenrollen machen außerdem Harvey Fierstein ("Torch Song Trilogy - Das Kuckucksei"), Justin Theroux ("Mulholland Drive"), Swoosie Kurtz ("Die Regeln des Spiels") und Model/Schauspielerin Amber Valletta ("Hitch der Datedoktor", US-Serie "Revenge").



Ausgangspunkt für die Story war die wahre Geschichte in den 1960er Jahren rund um einen 47-jährigen Mieter, der mit der 90-jährigen Besitzerin ein Abkommen traf: er sollte nach ihrem Ableben das Haus erben. Doch wider aller Erwarten starb er mit 77, sie trat ihren Abgang erst mit 122 Jahren an und überlebte damit den Mieter um zwei Jahre.

