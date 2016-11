K 3 Unheimliche Begegnung mit K3

Die Band K3 ist gerade auf dem Weg zu einer Show in Las Vegas, als mitten in der Wüste ihr Tourbus plötzlich eine Panne hat. Alle vier Reifen platzen. Unversehens verschlägt es die drei Bandmitglieder Kate, Kim und Kylie ins nächstgelene Restaurant: den 'Galactic Burger', einem vermeintlichen Alien-Treffpunkt. Während Kylie fest davon überzeugt ist, dass Außerirdische wirklich existieren, glauben die anderen beiden Mädchen noch nicht an solche, bis Unheimliches passiert.