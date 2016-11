Two and a Half Men Sei stark, Wonder Woman!

Der Schwindel von Alan und Walden ist drauf und dran aufzufliegen. Ausgerechnet als Waldens neue Flamme Laurel aus seinem Schlafzimmer huscht, taucht überraschend die Sozialarbeiterin im Strandhaus auf und durchschaut sofort, dass Alan und Walden weder homosexuell, noch ein glücklich verliebtes Paar sind. Mit der Drohung auf den Lippen, ihnen das gemeinsame Pflegekind wieder wegzunehmen, macht sie auf dem Absatz kehrt. Louis' Tage bei Walden und Alan sind offenbar gezählt. Hauptdarsteller Ashton Kutcher (Walden Schmidt)

Jon Cryer (Alan Harper)

Conchata Ferrell (Berta)

Edan Alexander (Louis)

Maggie Lawson (Ms. McMartin)

Deanna Russo (Laurel)

Regie James Widdoes