The Millers Hexe und Papagei

Es ist Halloween, Nathan und Ray begleiten Debbie und ihre kleine Tochter Mikayla bei ihrer 'Süßes-oder-Saures'-Mission. Dabei wagen sie sich auch an das berüchtigte 'Haus an der Ecke', vor dem Carol immer gewarnt hatte. Dort soll nämlich eine Hexe wohnen! Diese entpuppt sich jedoch als nette alte Dame. Debbie entdeckt in der Wohnung einen Papagei, der genauso aussieht wie ihr alter Papagei Cappy, der laut ihrer Mutter Carol vor 20 Jahren einfach davongeflogen sei.