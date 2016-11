Wissper Erdmännchen-Test

Erdmännchen Monti ist wahnsinnig nervös. Heute soll geprüft werden, ob er sich als Aufpasser für das Erdmännchen-Rudel eignet. Nur die besten werden genommen. Monti will den Test unbedingt bestehen, doch Wache schieben und stundenlang regungslos dastehen, egal was passiert, ist nicht gerade Montis Stärke. Verzweifelt bittet er Wissper um Hilfe.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)