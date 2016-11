Kate, Kim und Kylie führen ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Die drei Mädchen aus Belgien sind erfolgreiche junge Popstars, bilden gemeinsam die Band K3 und rocken die Welt! Ein verrücktes Abenteuer jagt das nächste auf ihrer Tournee rund um den Erdball. Ständiger Begleiter der drei hochsympathischen Sängerinnen ist der leidgeprüfte Chauffeur und selbsternannte Aufpasser X, den die haarsträubenden Erlebnisse der Mädchen jedes Mal fast um den Verstand bringen!



Heute:



Der Pop-Professor

Die Girlband K3 bereitet sich auf einen Auftritt in Transsylvanien vor. Zuvor machen die Mädels noch einen Abstecher ins Schloss von Professor Franck Einstine. Er will angeblich für das passende Styling sorgen. In Wahrheit führt der Wissenschaftler jedoch Übles im Schilde. Heimlich stiehlt er die Stimmen von K3, um selbst einen Popstar zu erschaffen. Leider bemerken die Mädchen den Diebstahl erst, als sie auf der Konzertbühne stehen.